Bangen wegen Bargeld und hoher Zinsen: Nationalbank steht Rede und Antwort

Innsbruck – Seit mehr als 20 Jahren bezahlen die Österreicherinnen und Österreicher wie Hunderte Millionen Menschen aus anderen EU-Ländern mit dem Euro. Und trotzdem wachsen die Sorgen in der Bevölkerung, dass das Bargeld abgeschafft werden könnte. Kann das Bezahlen mit Bargeld durch die fortschreitende Digitalisierung in Gefahr geraten? Wird es auch in Zukunft Bargeld geben – unabhängig von einer möglichen Einführung eines digitalen Euro? Was soll dieser digitale Euro können? Ist der Euro mit Blick auf die Teuerung ein Teuro? Wie geht es mit den zuletzt kräftig erhöhten Zinsen weiter? Werden neue Länder den Euro einführen?