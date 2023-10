Appell vom Tiroler Eishockey-Boss: „Schaut euch unsere Spielstätten an“

Seit 2019 ist Rainer Partl Präsident des Tiroler Eishockey-Verbandes. Im TT-Interview wehrt er sich gegen die jüngsten Vorwürfe, fordert einen größeren Zusammenhalt und hat einen klaren Wunsch an die Politik.

Herr Partl, zuletzt häufte sich die Kritik am Tiroler Verband. Was sagen Sie zu den Vorwürfen, wonach sich der Verband zu wenig um seine Vereine kümmere?

Partl: Das möchte ich so nicht stehen lassen. Wir versuchen, die Vereine vermehrt in unsere Arbeit einzubinden und sie bestmöglich zu unterstützen. Allerdings gibt es einige Vereine, die zu keiner Sitzung des TEHV erscheinen. Wir hatten diesen Sommer sehr gute Sitzungen im Arbeitskreis Nachwuchs. Leider nehmen einige Vereine nicht daran teil. Diese Vereine sind in der Folge nicht informiert und gleichzeitig die größten Kritiker.