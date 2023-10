Chemie-Nobelpreis für Entdecker von Quantenpunkten

Stockholm – Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an in den USA tätigen Wissenschafter Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Jekimow Jekimow (alternative Schreibweise Ekimov) für die Entdeckung und das Herstellen von Quantenpunkten. Das gab die Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm am Mittwoch bekannt, nachdem zuvor bereits Informationen zu den Preisträgern in schwedischen Medien kursierten.