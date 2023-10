Kinderpolizei-Tour in Innsbruck sensibilisiert 850 Kinder für Gefahren am Schulweg

Innsbruck – „Ist das eine echte Pistole?“ „Darfst du damit schießen?“ „Auf wen schießt du damit?“ Das sind nur einige der Fragen, die Innsbrucker Volksschüler am Mittwochvormittag am Messegelände an einen jungen Polizisten richten. Mit einem Schmunzeln beruhigt der Beamte die Drittklässler: „Die Waffe ist echt, ich darf damit in bestimmten Situationen auf Verbrecher schießen, aber das passiert in Österreich fast nie.“ In Amerika „passiert das viel öfter“, zeigt eine Drittklässlerin Insider-Wissen.