EU-Staaten einigten sich auf Asylkompromiss

Zu deutliche härteren Maßnahmen gegenüber Flüchtenden haben sich die EU-Mitgliedsstaaten am Mittwoch geeinigt. In der Verordnung kann etwa der Zeitraum verlängert werden, in dem Menschen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden können. Auf Drängen Italiens wurde zudem ein Absatz zur Seenotrettung aus dem Gesetzestext gestrichen.