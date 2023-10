Nobelpreis für Literatur 2023: Die üblichen Verdächtigen

Am Donnerstag wird bekannt gegeben, wer den Literaturnobelpreis 2023 gewinnt. Wettanbieter haben viele Favoriten. Meistens liegen sie falsch.

Innsbruck, Stockholm – Treibt die üblichen Verdächtigen zusammen. Das gilt nicht nur im Kinoklassiker „Casa­blanca“. Es gilt auch alljährlich in den Tagen vor der Bekanntgabe des neuen Literaturnobelpreisträgers bzw. der Preisträgerin. Die einschlägigen Wettanbieter führen jedes Jahr die Handvoll gleicher FavoritInnen. Der Japaner Haruki Murakami wird seit mehr als einem Jahrzehnt genannt – und die Kanadierinnen Margaret Atwood und Anne Carson. Auch der kenianische Autor Ngugi wa Thiong’o steht seit Langem hoch im Kurs. Seit dem Vorjahr ist die Verdächtigenliste kürzer. Mit Annie Ernaux wurde 2022 tatsächlich eine der Favoritinnen ausgezeichnet. Davor ging der wohl meistbeachtete Literaturpreis der Welt an die US-Poetin Louise Glück und den in Tansania geborenen Abdulrazak Gurnah, die kein Wettanbieter führte.