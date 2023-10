Innsbrucker Herbstmesse war schon am ersten Tag gut besucht

Innsbruck – Ein sichtlich – ob des großen Publikumsandrangs gleich am ersten Tag – gut gelaunter Christian Mayerhofer begrüßte Mittwochmittag in der ORF Radio Tirol Musiklounge die zahlreich erschienene Prominenz aus Tirols Politik und Wirtschaft zur offiziellen Eröffnung der Innsbrucker Herbstmesse. Der Messedirektor betonte in seiner Rede die Vielfalt des Angebotes bei der 89. Ausgabe der traditionsreichen Messe und den weit zurück reichenden Stellenwert der Stadt Innsbruck als Messe- und Marktplatz im „Herz der Alpen“.