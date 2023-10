Beispiellose Krise im US-Kongress: Wie es nach McCarthys Sturz weitergeht

Washington – Das US-Repräsentantenhaus erlebt eine beispiellose Krise: Erstmals in der Geschichte der USA setzte die Kongresskammer am Dienstag den Republikaner Kevin McCarthy als ihren Vorsitzenden ab. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für einen Antrag des rechten Hardliners Matt Gaetz, McCarthy von der Spitze des Hauses zu stürzen. Der 58-Jährige verlor damit einen parteiinternen Machtkampf im Streit um die Haushaltspolitik und weitere Ukraine-Hilfen.

Unmittelbar nach dem 216:210-Abstimmungsergebnis zur Absetzung McCarthys am Dienstag wurde der republikanische Abgeordnete Patrick McHenry für eine sehr begrenzte Zeit - in diesem Fall von zunächst bis zu drei Tagen - zum amtierenden Vorsitzenden des Repräsentantenhauses ernannt. Es braucht einen amtierenden Sprecher, um die allgemeine gesetzgeberische Agenda in der Kongress-Kammer festzulegen. Der republikanische Abgeordnete Kelly Armstrong erklärte, dass die Hauptaufgabe von McHenry darin bestehen werde, "uns einen neuen Vorsitzenden zu verschaffen". Alles andere, so Armstrong, würde eine Absetzung McHenrys zur Folge haben. Die zerstrittenen republikanischen Abgeordneten sagten, sie bräuchten mindestens eine Woche, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen.