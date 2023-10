Jetzt fährt sogar der Kodiaq mit Strom

Berlin – Am Mittwochabend präsentierte die VW-Tochter den Nachfolger des Midsize-SUV Kodiaq. Optisch wirkt er frischer als der Vorgänger, von den Dimensionen her legt der Siebensitzer vor allem in der Länge und im Raumangebot zu. Technisch ragen die erstmalige Verwendung eines Head-up-Displays und den ebenfalls erstmaligen Einsatz eines Plug-in-Hybridantriebs heraus.