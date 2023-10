Bügelmaschine in Inzing löste Brand aus

Inzing – Am Mittwoch um 15.38 Uhr wurde in einer Firma im Gewerbegebiet von Inzing von einem Mitarbeiter der Brandalarm ausgelöst, da in einer Produktionsstätte eine Bügelmaschine in Brand geriet und es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Der Brand konnte von den Mitarbeitern mit Feuerlöschern zwar selbständig gelöscht werden, eine Person wurde jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung erstversorgt und in weiterer Folge in das Krankenhaus Hall eingeliefert.