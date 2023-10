Treffen der Spitzen aus ganz Europa in Granada

Staats- und Regierungschefs aus ganz Europa kommen am Donnerstag zum dritten Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft im spanischen Granada zusammen. Ziel ist laut spanischer Ratspräsidentschaft, Europa "widerstandsfähiger, wohlhabender und geostrategischer" zu machen. Rund 45 Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen der EU-Institutionen werden in Granada erwartet. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) musste seine Teilnahme krankheitsbedingt kurzfristig absagen.

Das Treffen findet vor dem informellen Europäischen Rat am Freitag statt. Gemeinsame politische Beschlüsse der Europäischen Politischen Gemeinschaft sind derzeit nicht geplant. Diese hatte es auch bei den letzten Treffen in diesem Format nicht gegeben. Nach einer gemeinsamen Plenarsitzung werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in workshopartige Treffen aufteilen, um zur Stärkung der Sicherheit, der Stabilität und des Wohlstands in Europa zu diskutieren.