Prozess um versuchten Mord an Wiener Taxler

Ein Angriff mit zwei Rasierklingen auf einen Taxifahrer in Wien-Simmering wird am Donnerstag am Landesgericht verhandelt. Der Taxler hatte am 12. Juli 2023 kurz vor Mitternacht einen Passanten angehupt, der bei Rot die Simmeringer Hauptstraße überquerte und ihm vors Fahrzeug lief. Der Fußgänger schlug darauf den rechten Seitenspiegel des Taxis mit dem Ellenbogen ab und hieb auf die Motorhaube ein. Als der Taxler ihn deswegen beschimpfte, ging der Mann auf ihn los.