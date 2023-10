Zwei Schwerverletzte bei Leichtflugzeug-Absturz in Kärnten

Zwei junge Männer sind am Mittwochabend bei einem Absturz eines Leichtflugzeugs in Kärnten schwer verletzt worden. Die zwei 21-Jährigen stürzten aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich von Bösenort in der Gemeinde Diex ab, teilte die Polizei mit.

Die beiden Usbeken waren vom Flughafen Maribor in Slowenien gestartet. Gegen 18.35 Uhr kam es zu dem Absturz auf österreichischem Boden. Die Flugüberwachung wurde via Notsignal vom Crashsender des Flugzeugs alarmiert. Kurz vor 20 Uhr lokalisierte ein Polizeihubschrauber den Absturzort. Die beiden Insassen wurden geborgen, erstversorgt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.