Waters veröffentlicht Neuaufnahme von Pink-Floyd-Klassiker

Der umstrittene britische Rockmusiker Roger Waters veröffentlicht am Freitag seine Neuaufnahme des legendären Pink-Floyd-Albums "The Dark Side Of The Moon", das vor 50 Jahren erschien. "Dieses Album verdient eine Neuinterpretation", sagte Waters (80), der die Band Pink Floyd einst mitgegründet hatte, in einem Video. "Nicht um es zu verdrängen oder zu ersetzen, sondern um daran zu erinnern." Der Titel des neuen Albums lautet "The Dark Side Of The Moon Redux".