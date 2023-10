Clemens Pig bei „Tirol Live“: „Komplexität lässt sich nicht zu Tode vereinfachen“

Wien – „Hat die Wa(h)re Nachricht eine Zukunft“, das fragt sich der Tiroler Clemens Pig, Geschäftsführer der Austria Press Agentur (APA) in seinem Buch „Democracy dies in Darkness“. Den Titel hat sich Pig bei der Washington Post entliehen, die seit der Wahl Donald Trumps in ihrem Logo darauf hinweist, dass Demokratie in der Dunkelheit stirbt. Aufgabe der Medien, egal, ob Zeitungen, Rundfunk oder Online-Plattformen, sei es, Licht in die Dunkelheit zu bringen, nicht nur der Vordergrund, sondern auch der Hintergrund müsse be- und ausgeleuchtet werden, sagt Pig im Tirol-Live-Gespräch. „Als vierte Säule demokratischer Staaten ist es die Aufgabe von Medien, den Machthabern auf die Finger zu schauen“, unterstreicht er. Doch Medien stehen unter Druck – wirtschaftlich und durch autokratische Tendenzen in aller Welt. „Wir stehen an einer Zeitenwende“, sagt Pig. Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz etwa habe auch das Potenzial, Fake News und Desinformation weiterzuverbreiten. Auch dafür will der erfolgreiche Medienmanager mit seinem Buch sensibilisieren. Gerade im Vorfeld eines Superwahljahres – 2024 wird nicht nur ein neuer Nationalrat gewählt, sondern auch der künftige US-Präsident – müsse hier besonders genau hingeschaut werden.