studio omo bespielt den Innsbrucker „Reich für die Insel“-Pavillon

Innsbruck – studio omo“ ist eine Kooperation von Innsbrucker und Münchner KünstlerInnen und beschäftigt sich mit dem raumgreifenden Zusammenspiel von Licht und Ton. Mit drei Installationen bespielt studio omo dieser Tage den „Reich für die Insel“-Pavillon am Landestheatervorplatz. Erforscht werden durchwegs die immersiven Effekte von Klang- und Farbspielen auf deren Umwelt. Erschlossen werden soll „The Sacred Space in Between“, sakrale Zwischenräume also: In einer Metallwanne formen dumpfe Klangflächen immer neue Wellengemälde. Das darin gebrochene Licht wirft immer neue Bilder an die Wand. So wird der Schauraum zum sich permanent wandelnden Erfahrungsraum. Mal wird es harmonisch-meditativ, dann wieder angriffig grell. Bei der Finissage an diesem Samstag stehen eigens für den Raum konzipierte DJ-Sets auf dem Programm. Beginn: 20 Uhr. (jole)