US-Republikaner vor Scherbenhaufen: Profilierung durch Chaos

Die US-Republikaner stehen vor einem politischen Scherbenhaufen. Jahrelang haben sie zugesehen, wie in den eigenen Reihen immer radikalere Kräfte in den Vordergrund treten. Zum Teil haben sie diese als nützlich betrachtet, zum Teil konnten sie sich ihrer nicht erwehren. Nun hängt die Parlamentsmehrheit an den Radikalen, und es stellt sich heraus: Mit Ultrarechten und Verschwörungstheoretikern ist kein Staat zu machen. Diese kennen keine Partei- und keine Staatsräson sowie keinen politischen Kompromiss, sondern nur die Selbst-Profilierung über Konflikt und Chaos.