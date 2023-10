Autos stießen in scharfer Kurve in Fieberbrunn zusammen: Zwei Lenker verletzt

Fieberbrunn – Aus bisher unbekannter Ursache stießen am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zwei Autos auf der Pillerseestraße bei Fieberbrunn zusammen.

Der Unfall passierte, als ein 54-jähriger Österreicher in Richtung St. Jakob i. H. unterwegs war und in einer scharfen Kurve mit dem Auto einer 22-Jährigen zusammenprallte. Beide Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt und mussten mit der Rettung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert werden. An den beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)