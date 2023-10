1. Brotsommelier-Treffen

Brotsommeliers aus ganz Österreich kamen erstmals zusammen und besuchten das Ruetz-Backhaus in Kematen in Tirol.

Was man beim Wein hinlänglich kennt, ist bei Bier und Brot nicht ganz so geläufig: Sommeliers sind die höchste anerkannte Geschmacksinstanz und Gourmet-Botschafter des Kulturgutes. Geschmack und Aroma in ihrer feinsinnigen Differenziertheit erfahrbar zu machen, ist das Metier der Sommeliers. Christian Ruetz und Günther Laner vom Bäcker Ruetz haben diese Fähigkeiten, denn sie sind geprüfte Brotsommeliers. Und gehören damit zur exklusiven Runde der Bäckermeister:innen in ganz Österreich mit dieser hochwertigen Auszeichnung.