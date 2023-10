Finalisten stehen fest: Pillerseetal vertritt Tirol im Rennen um den „Schönsten Platz Österreichs“

Der TV-Wettbewerb „9 Plätze, 9 Schätze“ hat mittlerweile Kult-Status in Österreich und ist vom Hauptabendprogramm des Staatsfeiertages am 26. Oktober kaum mehr wegzudenken. Jährlich werden in der Show landschaftliche Besonderheiten und verborgene Flecken in Österreich präsentiert – eben wahre Schätze unseres Landes.