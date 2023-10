66-Jähriger stürzte im Karwendel 60 Meter in den Tod

Der Einheimische war am Mittwoch nicht von einer Tour zurückgekehrt. Am Donnerstag wurde die Leiche des Mannes gefunden.

Absam – Trauriges Ende eines Sucheinsatzes im Karwendelgebirge: Ein 66-jähriger Alpinist konnte am Donnerstag nur noch tot geborgen werden. Angehörige erstatteten in den frühen Morgenstunden eine Abgängigkeitsanzeige, da der Mann am Vortag nicht von einer Bergtour zurückgekehrt war.