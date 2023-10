Geschlossenheit im Transit-Streit: Tiroler Parteien halten zusammen

Was Tirols Anti-Transit-Maßnahmen betrifft, sind sich in Tirol alle Parteien einig: Zum Schutz der Tiroler Bevölkerung sollen alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft werden. Mit ihrem am Donnerstag eingebrachten Landtagsantrag stellen sie sich einstimmig gegen den italienischen Verkehrsminister Salvini.