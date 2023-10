Autoreifen aufgestochen und Ticketautomaten beschädigt: 22-Jähriger trieb in Vomp sein Unwesen

Vomp – Zu mehreren Vorfällen von Sachbeschädigung kam es in der Nacht auf Donnerstag. Ein 22-jähriger Syrer steht im Verdacht, in der Nacht auf den 5.Oktober einen Ticketautomaten und Monitore am Bahnhof Schwaz sowie einen Schlüsselkarten-Scanner bei einer Firma in Vomp beschädigt zu haben. Außerdem soll er mehrere Autoreifen aufgestochen haben. Während der Beschädigung von Firmeneigentum in Vomp schlug die dortige Alarmanlage an. Nach einer kurzen Fahndung konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)