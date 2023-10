Krimifest, Herbstmesse und Snowpark-Opening: Das ist am Wochenende los in Tirol

Dieses Wochenende ist in Tirol wieder einiges los. Die Events könnten vielfältiger nicht sein. Ob Snowboard-Battles in Hintertux, spannenden Lesungen beim Krimifest oder beim Durchstöbern der Herbstmesse oder des Haller Koffermarkts. Für jeden Geschmack ist dieses Wochenende wieder etwas dabei.

📅 FREITAG (6. Oktober)

➤ Kabarett mit Martin Frank in Kufstein: Der bayrische Kabarettist kommt am Freitag nach Kufstein mit seinem Programm „Wahrscheinlich liegt's an mir“. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Schauriger Leseabend im Schloss Ambras in Innsbruck: Der Tiroler Schriftsteller Christian Kössler entführt am Freitag ab 17.30 Uhr in seinen Kurzgeschichten in die Welt der Vampire und nimmt die Besucher und Besucherinnen mit auf eine Reise nach Innsbruck und Mailand. Präsentiert wird unter anderem der Blutsauger-Text „Grenzgänger“. Weitere Infos gibt es HIER.

Schloss Ambras dient am Freitag als Austragungsort eines schaurigen Leseabends. © KHM

➤ „Frau im Nebel“ im Filmcircle Breitenwang: Das Kulturforum Breitenwang lädt am Freitag ab 20 Uhr zum Filmcircle im Tauernsaal des Veranstaltungszentrums ein. „Die Frau im Nebel“ ist ein südkoreanischer Spielfilm. Der Mysterystreifen handelt von einem Polizeidetektiv, der sich bei Ermittlungen in die Witwe eines vermeintlichen Unfallopfers verliebt.

Der Filmcircle in Breitenwang zeigt am Freitag den südkoreanischen Streifen „Frau im Nebel“. © Filmladen

➤ „Gummimamba“in Hall in Tirol: Martin Ohrwalder trompetet, wie es im Buche steht, Lukas laimert das Drumset und Philipp Ossanna bearbeitet die Stromgitarre. Das Trio lässt im Stromboli ab 20.30 Uhr ein gemeinsames Improvisationswerk entstehen, dem nichts an Kante fehlt. Weitere Infos gibt es HIER.

📅 FREITAG UND SAMSTAG (6. und 7. Oktober)

➤ Metagonia - Das Digital Future Festival in Kitzbühel: Bei diesem Festival können Menschen aller Generationen die digitale Zukunft entdecken, verstehen und für sich nutzen. Die metagonia macht neue Technologien für jeden zugänglich und leicht verständlich. Besucherinnen und Besucher erwarten über 25 Programmpunkte mit Vorträgen, Panel-Diskussionen und kreative Anwendungsbeispiele. Dazu kommen coole Side-Events in Kitzbühel und die metagonia Party auf Rosi's Sonnbergstuben. Mehr Infos gibt es HIER.

➤ Drag-Bingo und Perlen-Pride in Kufstein: Am Freitag ab 19.30 Uhr findet im ARTE Hotel in Kufstein das Drag-Bingo mit Gigi La Pajette statt. Die Veranstaltung verbindet das Bingo-Spiel mit einer Dragshow.

Am Samstag ab 14.00 Uhr findet dann die Perlen-Pride-Parade ebenfalls in Kufstein statt. Die Parade verläuft rund um die Festung und danach wieder zum Stadtpark, wo die Party stattfindet. Ab 19.00 Uhr startet das Pride Clubbing im Kultur Quartier mit DJs aus München und Innsbruck und verschiedenen Drag Shows. Ab Mitternacht kann in den Kufsteiner Lokalen weiter gefeiert werden. Weitere Infos gibt es HIER.

Die Perlen Pride Parade findet schon zum zweiten Mal in Kufstein statt. © Perlen Pride

➤Erntedankfest am Lienzer Stadtmarkt: Am Freitag von 13.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr können Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit den Stadtmarkt-Standlern die üppige Vielfalt an frischen Spezialitäten aus der Region erkunden. Wer möchte, kann den Korbflechter bei seinem kunstvollen Handwerk beobachten. Am Freitag sorgen die „Rötspitzler“ und am Samstag die „Kranzlsänger“ für musikalische Unterhaltung. Mehr dazu HIER.

📅 FREITAG BIS SONNTAG (6. bis 8. Oktober)

➤ Herbstmesse in Innsbruck: Noch bis Sonntag findet die 89. Innsbrucker Herbstmesse statt. Schauen, Kosten, Lachen und Tanzen: Das Angebot ist groß und bietet Familien und Freunden ein breites Angebot. Ob für die eigenen vier Wände, den Kleiderschrank oder das kulinarische Wohl – die Herbstmesse hält ein vielfältiges Angebot für Herbst und Winter bereit. Tickets für die Herbstmesse gibt es HIER.

Auch die 89. Auflage der Innsbrucker Herbstmesse bietet wieder ein buntes Programm. © Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

➤ Vernissage „Brandmalerei“ in Tarrenz: Sarah Loddo hat seit ihrer Kindheit eine große Leidenschaft für Kunst. In der Museumsgalerie in Tarrenz präsentiert sie am ihre Brandmalerei. Es handelt sich dabei um eine Gravurtechnik bei der mit einer brennenden Metallspitze auf Holz, Leder, Kork und verschiedenen anderen Materialien gearbeitet wird. Besucht werden kann die Ausstellung am Freitag ab 19 Uhr, am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr. Mehr Infos gibt es HIER.

➤ Tour de Tirol in Söll: Zum 17. Mal findet am Wochenende das Lauf Event in Söll statt. Freitag ab 7.30 Uhr findet der Söller Zehner statt. Am Samstag geht es mit dem Kaisermarathon um 9.00 Uhr weiter und der Sonntag schließt mit dem Pölventrail und den Kinderläufen ab 9.00 Uhr ab. Nachmeldungen sind noch am Freitag zwischen 13.00 Uhr und 16.30 Uhr möglich. Weitere Infos gibt es HIER.

Rund 2500 große und kleine Läufer starten bei der 17. Auflage des Söller Lauf-Events. © Tour de Tirol

➤ Park Opening in Hintertux: Die Eröffnung des Betterparks am Hintertuxer Gletscher ist so früh wie kaum irgendwo sonst im Alpenraum. Drei Tage lang feiern Boarder und Freestyler die Eröffnung der Snowboard-Saison mit Barbecues am Tuxer Fernerhaus, täglich kostenlosen On-Snow-Tests, Tipps der Profis und Battles auf dem Brett. Auch der Nachwuchs kommt bei der Kids Session auf seine Kosten. Weitere Infos gibt es HIER.

📅 SAMSTAG (7. Oktober)

➤ Eröffnung Krimifest in Innsbruck: Ab 20.00 Uhr. Das Krimifest startet am Samstag im Treibhaus wieder sein jährliches Programm. Bis zum kommenden Freitag werden dem Publikum sieben spannende Tage rund um die Vielfalt des Kriminalromans geboten. Vom urban-düsteren Psychothriller über Serienermittler und charmant-komische Regionalkrimis ist alles mit dabei. Mit dabei sind internationale Stars ebenso wie deutsche, österreichische und schweizerische Publikumslieblinge. Weitere Infos und eine Übersicht des kompletten Programms gibt es HIER.

Seit 2017 findet das Krimifest Tirol statt und zieht das Publikum in seinen Bann. © Rita Falk

➤ Kinderkabarett mit Tanja Ghetta in Achenkirch: Um 15.00 Uhr im Gerhard Bosak Saal im Alten Widum Achenkirch.Verreisen ist super! Und eines steht fest, wenn Tanja mit ihren lustigen Freunden Fredl Semmelknödel und Easy Freezy auf Reisen geht, dann wird das ein turbulenter Abenteuerausflug. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Badhoven-Konzert in Innsbruck: Von 19.00 bis 22.00 Uhr. Seit über 25 Jahren sind Badhoven ein fester Bestandteil der österreichischen Hard Rock Szene, und sie haben keinerlei Ambitionen aufzuhören. Umso schöner, dass die fünf Riffrocker zum ersten Mal das Livestage rocken werden – Headbangen bis kurz vorm Umfallen ist angesagt! Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Lesung „Sagenhaftes Landeck“: 14 Autorinnen und Autoren entführen ab Samstag von 17 bis 10 Uhr die Besucher und BesucherInnen in eine sagenhafte Welt. Es kommen mysteriöse Mühlsteine, Kräuterhexen und allerhand seltsame Begebenheiten vor. Auf Schloss Landeck wird in verschiedenen Räumen und Stuben aus dem Buch vorgelesen. Weitere Infos gibt es HIER.

Besucherinnen und Besucher können sich in eine mystische Welt entführen lassen. © Museum Galerie Schloss Landeck

➤ Tag der Johanniter in Innsbruck: Am Samstag feiern die Johanniter auf dem Marktplatz in Innsbruck ein Fest. Los geht es um 10 Uhr. Auf dem Programm steht ein umfangreiches Kinderprogramm, eine Erste-Hilfe-Mitmach-Station und sogar eine Übungsdemonstration der Johanniter Rettungshunde. Um 11.15 und 14.15 Uhr gibt es eine Übungsdemonstration der Johanniter Rettungshunde zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Mühlau. Mehr Infos gibt es HIER.

➤ Rocktober Fest 2023 in der Kulturfabrik Kufstein: Let there be rock! Auch in der zweiten Auflage des Rocktober Festes in der Kulturfabrik Kufstein geht es wieder heiß her. Eröffnet wird der Abend von der Band „Untamed“ aus Augsburg. Weiter geht’s mit der Kufsteiner Alternative Rock-Combo „Durcel Haze“. Als Rausschmeißer tritt dann noch die Grazer Post-Stoner-Rocker von „Ultima Radio“ auf. Los geht's um 19 Uhr. Karten gibt es HIER.

➤ Lange Nach der Museen: Von 18.00 bis 01.00 Uhr. Die „ORF-Lange Nacht der Museen“ findet in ganz Österreich statt. Museen und Galerien öffnen ihre Türen für kulturinteressierte Nachtschwärmer. Neben abwechslungsreichen Ausstellungen werden viele spannende Events und Sonderveranstaltungen geboten. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Stadteilfest Anpruggen: Den Abschluss der diesjährigen Stadtteil-Tour bildet ab 14.00 Uhr der Stopp in Anpruggen. Musikalisch steht bei diesem Straßenfest alles im Zeichen der Singer und Songwriter. Für die Kleinen gibt es ein vielfältiges Kinderprogramm zum Mitmachen und für die Großen gibt es Kulinarisches aus aller Welt. Außerdem stehen ein Vintage-Flohmarkt, Fashion Shows und Live-Lesungen auf dem Programm. Mehr dazu und das ganze Programm HIER.

Es wartet ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Besucherinnen und Besucher beim Stadtteilfest in Anpruggen. © Maximilian Schorch

➤ Symphoniacs - Konzert in Lienz: Um 20.00 Uhr im Stadtsaal Lienz. Die Band überschreitet mühelos die Grenzen zwischen Klassik und Club und begeistert das Publikum mit ihren virtuosen und energiegeladenen Konzerten auf der ganzen Welt. Sie re-mixen Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ live mit synthetischen Sounds und Beats und interpretieren Stücke von Daft Punk mit klassischen Instrumenten neu. Weitere Infos gibt es HIER.

📅 SAMSTAG und SONNTAG (7. und 8. Oktober)

➤ Haller Koffermarkt: Mehr als 60 kreative Handwerkerinnen und Handwerker haben wieder ihre Koffer gepackt und bieten von 10.00 bis 17.00 Uhr ihre Waren an. Als Verkaufsfläche dienen Koffer jeglicher Art und Größe, von Gitarrenkoffern bis hin zu Reisetruhen. Zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr sorgt auch heuer wieder das Duo „Acoustic Chocolate“ für das perfekte musikalische Rahmenprogramm. Weitere Infos gibt es HIER.

Als Verkaufsfläche dienen Koffer jeglicher Art und Größe. © Stadtmarketing Hall in Tirol

📅 SONNTAG (8. Oktober)

➤ Krimifest Innsbruck - Bernhard Aichner im Treibhaus: Im Rahmen des Krimifestes präsentiert der Schriftsteller aus Innsbruck ab 20 Uhr im Treibhaus seinen Kriminalroman „Bildrauschen“. Verbrechen in Echtzeit. Eine Mörderjagd live im Netz – der vierte Roman der spektakulären Krimireihe von Aichner. Für Krimi-Fans gibt es alle weiteren Infos HIER.

Bei der heurigen Ausgabe des Krimifests präsentiert am Sonntag Bernhard Aichner seinen Roman Bildrauschen. © Thomas Böhm

➤ Rieder Herbstmarkt: Die mittelalterlichen Gemäuer des Schlosses Sigmundsried im Oberinntal beherbergen am Sonntag den Rieder Herbstmarkt. Ab 14 Uhr bieten die örtlichen Bauern zahlreiche frische Produkte an, es gibt Wein- und Schnapsverkostungen und spannendes traditionelles Handwerk. Ein Höhepunkt ist das Brotbacken mit original Fisser Imperialgerte im Schlossgarten. Zur Untermalung gibt es Tiroler Volksmusik. Die Türen sind bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Tiroler Jahrlingsfest in Lienz: Der mittlerweile schon traditionelle Jahrlingsfest findet diesen Sonntag ab 10 Uhr in Lienz statt. Im Mittelpunkt stehen wieder Fleischspezialitäten von Jahrling. Dazu gibt es einen Bauernmarkt, Live-Musik und Kinderprogramm. Weitere Infos gibt es HIER.