29-jähriger Motorradfahrer in Ellbögen bei Auffahrunfall verletzt

Ellbögen – Am Donnerstag um 15.55 Uhr, fuhr eine 42-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw in Ellbögen auf der Ellbögener Straße von Patsch in Richtung Matrei am Brenner. An einer Engstelle musste die Frau Aufgrund des Gegenverkehrs abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 29-jähriger Motorradlenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto der 42-Jährigen auf.