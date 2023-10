EU-Gipfel in Granada berät zu Erweiterung

Bei einem informellen EU-Gipfel am Freitag im spanischen Granada will sich die Europäische Union auf die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten vorbereiten. Im Zentrum steht die Frage, wie die EU die eigene institutionelle Zukunft mit möglicherweise 30 und mehr Mitgliedern gestalten soll. EU-Ratspräsident Charles Michel sagte, es müsste die künftigen Aufgaben ebenso geklärt werden wie die Finanzierung und die künftigen Entscheidungsprozesse.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz betonte, es könne in einer erweiterten EU nicht sein, dass es in der Außen- und Steuerpolitik bei der Einstimmigkeit bleibe. Auch die Handlungsfähigkeit der EU müsse gewährleistet sein. Zu Fragen der "governance", etwa der Anzahl der Kommissare, gelte es, pragmatische Lösungen zu finden. In finanzieller Hinsicht könnten heutige Netto-Empfänger in Zukunft dies nicht bleiben, sondern müssten zum Wachstum in den Beitrittsländern beitragen. Es sei gut, über diese Fragen früh zu diskutieren, weil sie nicht einfach zu lösen seien.