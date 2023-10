Prozess gegen falsche Polizisten mit Millionen-Beute

Drei falsche Polizisten werden am Freitag am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen. Die Männer kosovarischer Abstammung hatten zwischen 21. Februar und 16. März 2023 in unterschiedlicher Zusammensetzung sechs Frauen im Alter zwischen 73 und 97 Jahren aufgesucht, nachdem diese telefonisch kontaktiert worden waren. Man avisierte ihnen den Besuch von Polizeibeamten, die ihre Wertsachen sicherstellen müssten. Die älteren Frauen übergaben ihnen insgesamt 430.000 Euro.