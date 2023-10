Lange Nacht der Museen in Innsbruck

Am 7. Oktober findet in ganz Österreich die „Lange Nacht der Museen“ statt. In Tirol nehmen 61 Museen und Sammlungen teil.

Innsbruck – Am 7. Oktober findet in ganz Österreich zum inzwischen 23. Mal die vom ORF organisierte „Lange Nacht der Museen“ statt. In Tirol werden 61 Museen und Sammlungen teilnehmen. Die Öffnungszeit ist in der Regel zwischen 18 Uhr abends und 1 Uhr nachts.

Treffpunkt, als Ausgangspunkt für Fuß- und Busrouten, ist der Franziskanerplatz in Innsbruck. Ein Ticket (regulär 15 Euro, ermäßigt 12, regional 6, Kinder bis 12 frei) ermöglicht den Eintritt in sämtliche jeweils teilnehmende Häuser.

Neben musealen Flaggschiffen in Innsbruck, wie dem Landesmuseum Ferdinandeum, dem Zeughaus, der Hofburg oder dem Schloss Ambras, ist das Angebot auch außerhalb der Landeshauptstadt groß. Das Museum der Völker in Schwaz ist u. a. mit dabei, ebenso das Krampusmuseum in Kitzbühel oder das Stoffelhäusl in Reith im Alpbachtal. Dort ist eine Schau mit 200 historischen Aktfotografien zu sehen. Detaillierte Info unter: langenacht.ORF.at (TT)