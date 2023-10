Hund griff in Seekirchen Radfahrer an und biss ihn an der Hand

Seekirchen – In Seekirchen in Salzburg ist am Donnerstag ein Radfahrer von einem Hund angesprungen und gebissen worden. Der 52-Jährige erlitt dabei eine leichte Verletzung an der Hand. Der 64-Jährige, der den Greyhound-Labrador-Mischling an der Leine geführt hatte, machte sich nach dem Vorfall aus dem Staub, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder seine Daten zu hinterlassen. Die Polizei konnte die Hundehalterin und den 64-Jährigen aber rasch ausforschen.