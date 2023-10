Tyrolit übernimmt US-amerikanische Acme Holding Company

Schwaz/ Warren – Das Tiroler Schleiftechnologieunternehmen Tyrolit mit Sitz in Schwaz ist in den USA weiter auf Expansionskurs. Wie die Tyrolit Gruppe am Freitag mitteilte, waren Ende September alle Aktien der Acme Holding Company – ein Schleifmittelhersteller und -anbieter mit Sitz in Michigan – übernommen worden. Dies bedeute die siebente Produktionsstätte des Tiroler Unternehmens in den USA.