Aus Kika/Leiner wird nun kikaLeiner: Eigenmarken werden ausgebaut

Wien, St. Pölten – Die heimische Möbelkette Kika/Leiner ist auf Sanierungskurs und schreibt sich künftig kikaLeiner, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. An den Neustart nach der Insolvenz geht die Einrichtungskette mit 1953 Beschäftigten (1770 Vollzeitäquivalenten) in 17 Möbelhäusern, den Logistikstandorten, den Restaurants und in der Zentralverwaltung. Ein „Umbranding" in den ehemaligen kika- beziehungsweise Leiner-Standorten werde aber „vorerst nicht umgesetzt".