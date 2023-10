Starke Finanzspritze zum Auftakt: Neuer Stubaitaler Sozialfonds erhält 100.000 Euro

Der neue Sozialfonds „Caritas und Wir im Stubaital" bekam am Freitag von der Raiffeisenbanken im Tal einen großzügigen Scheck von 100.000 Euro ausgestellt. Unterstützt werden damit Menschen in akuten Notlagen.

Schönberg – Damit hatte am Freitag niemand gerechnet. „Nicht jeder Tag beginnt mit einem Scheck mit so vielen Nullen“, sagte Elisabeth Rathgeb mit einem breiten Schmunzeln. Zum Start des neuen Sozialfonds „Caritas und Wir im Stubaital“ gab es direkt eine große Finanzspritze seitens der Raiffeisenbanken des Tales, die gemeinsam mit den Gemeinden und der Caritas das Projekt umsetzen.

„Bei so einem Sozialfonds braucht es oft erst einige Zeit, bis Spenden eingehen. Jetzt direkt mit 100.000 Euro sofort mit Hilfe starten zu können, ist großartig“, sagte Rathgeb. Mit dem Fonds will man Menschen im Stubaital, die in einer finanziellen Notlage sind, nachhaltig helfen. „Und schnell helfen. Damit die Caritas auch gleich richtig mit einem Rums loslegen kann, haben wir diesen Scheck mitgebracht“, erklärt Robert Pircher, Aufsichtsratsvorsitzender-Stv. der Raiffeisenbank Wipptal-Stubaital Mitte.