20 Jobs betroffen: Innsbrucker Ploutos GmbH schlittert in die Insolvenz

Die Höhe der Verbindlichkeiten beläuft sich laut Eigenangaben auf rund 360.000 Euro. Über die Gründe der Insolvenz liegen bislang keine Informationen vor, heißt es in der Aussendung des KSV1870. Die Ursachen sollen in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erhoben werden. Es soll sich aber unter anderem um Rückzahlungen von gestundeten Sozialversicherungsbeiträgen handeln, die während der Pandemie gewährleistet wurden und derzeit vom Eigentümer nicht zurückgezahlt werden können.

Den Unterlagen zufolge betreibt das Unternehmen aktuell Filialen in Innsbruck, Wörgl, Telfs, Landeck, Kufstein und Felsenbach. Weitere sechs Filialen sollen in Planung gewesen sein. In der Vergangenheit wurden zudem auch Filialen in Wien und Vorarlberg betrieben.