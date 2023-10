Milder Oktober: Sonnenschein dominiert weiter das Spätsommerwetter in Tirol

Die spätsommerlichen Temperaturen wollen weiterhin nicht aus Österreich weichen. Nach Rekord-Werten im September werden auch die nächsten Oktobertage wieder mild und perfekt für eine Ausflug im Freien.

Innsbruck – Outdoor-Fans werden sehr über das sommerliche Wetter am Wochenende jubeln. Die Höchsttemperaturen der kommenden Tage liegen weiterhin oft über 20 Grad und erreichen teilweise sogar die 25-Grad-Marke, wie die Experten von Geosphere Austria prognostizieren.

Wetter in Tirol

Der Samstag geht mit Sonnenschein weiter und beginnt teilweise sogar wolkenlos. Grund hierfür ist das wetterbestimmende Hoch TORA, welches ihr Zentrum zu den Alpen verlagert. Die an sich hohen Temperaturen fühlen sich in den Bergen aufgrund der windigen Verhältnisse aber nicht ganz so warm an, denn der Höhenwind weht lebhaft aus Nordwest. die Temperaturen in der Früh können mit rund 14 Grad noch eher kühl sein, aber die Tageshöchstwerte erreichen abermals die 20-Grad-Marke.

Auch am Sonntag herrscht wieder ruhiges Herbstwetter in Tirol. Es ziehen zwar zunächst Wolkenfelder durch, die vor allem vom Wipptal bis in Unterland die Sonne häufig verdecken, aber tagsüber setzt sich auch hier die Sonne wieder durch. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad.

Am Wochenstart am Montag erreicht dann von Westen schon die nächste Warmfront das Land. Jedoch machen sich am Dienstag an der Alpennordseite einige dichtere Wolken bemerkbar, örtlich kann es tröpfeln oder auch ein wenig regnen. Die Temperaturen bleiben trotzdem überdurchschnittlich hoch.