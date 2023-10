Arbeitsunfall in Seefeld: Mann verlor durch Greifarm eines Krans einen Teil seines Fingers

Als ein 44-Jähriger in Seefeld in den Greifarm eines Kranes griff, schloss der Kranführer selbigen und trennte dadurch einen Teil seines Fingers ab. Der Mann musste mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Seefeld – Am Freitagnachmittag wurde Kies auf dem Hausdach eines Einfamilienhauses in Seefeld verteilt. Zur Hilfe nahmen die Arbeiter dabei einen Kran, der von einem Kranführer bedient wurde. Als dieser den Greifarm schließen wollte, griff plötzlich ein 44-jähriger Österreicher mit der Hand in den geöffneten Greifarm und klemmte infolge dessen einen Finger ein. Das erste Glied des Fingers wurde abgetrennt, der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. (TT.com)