Israel stellt sich auf „langen Krieg” ein, Hunderte Tote auf beiden Seiten

Die radikalislamische Hamas hat Israel überfallen, Hunderte Menschen getötet und Geiseln genommen. Israel mobilisiert seine Armee und fliegt massive Luftschläge in Gaza. Aktuelle Updates gibt es hier.

Tel Aviv – Israels Luftwaffe hat nach den Großangriffen militanter Palästinenser auch in der Nacht auf Sonntag weitere Ziele im Gazastreifen attackiert. Auf beiden Seiten kamen bisher Hunderte von Menschen ums Leben. Ziel sei es, die militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der Hamas und des Jihad so zu zerstören, "dass sie für viele Jahre nicht mehr in der Lage sind, die Bürger Israels zu bedrohen", gab das Büro von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu bekannt.

Bei einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am frühen Sonntagmorgen wurde unter anderem beschlossen, die Einfuhr von Strom, Brennstoff und Waren in den Gazastreifen zu stoppen.

Wir werden alle Orte, an denen die Hamas organisiert ist und sich versteckt, in Trümmerinseln verwandeln. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu

"Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde", sagte Netanyahu nach der Sitzung des Sicherheitskabinetts. "Wir werden alle Orte, an denen die Hamas organisiert ist und sich versteckt, in Trümmerinseln verwandeln", hatte er zuvor in einer Ansprache gesagt.

Die Bewohner des Gazastreifens forderte er auf: "Flieht jetzt von dort, denn wir werden überall und mit all unserer Kraft handeln". Israel werde Rache nehmen. "Dieser Krieg wird Zeit brauchen", so der israelische Premier. "Es liegen noch herausfordernde Tage vor uns."

Nach Angaben eines Militärsprechers wurde Israel unterdessen aus dem Libanon beschossen. Artillerie der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) würden das Gebiet im Libanon, von dem aus kurz zuvor auf israelisches Gebiet geschossen worden sei, unter Feuer nehmen, teilte IDF-Sprecher Daniel Hagari mit. Die israelischen Streitkräfte seien auf alle Szenarien vorbereitet und würden auch weiterhin die Sicherheit der Bewohner Israels schützen.

Unterstützt von einem Hagel Tausender Raketen waren Hamas-Kämpfer aus dem blockierten Gazastreifen am Samstag in nahe gelegene israelische Städte eingedrungen. Dabei töteten sie mehrere Menschen und verschleppten eine unbekannte Zahl Soldaten und Zivilisten, darunter laut Medien auch Kinder, in den Gazastreifen.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Bisher kamen in Israel nach Medienberichten mindestens 300 Menschen ums Leben. Rund 1900 Menschen seien verletzt. Die Angriffe trafen Israel am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) vollkommen überraschend. Das israelische Militär begann daraufhin mit Gegenschlägen im Gazastreifen. Auf palästinensischer Seite wurden mindestens 232 Menschen getötet und knapp 1700 verletzt, meldete das Gesundheitsministerium im Gazastreifen. (TT.com, APA)

TT-ePaper jetzt 1 Monat um € 1,- lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

🔴 Die Entwicklungen im Überblick