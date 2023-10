Israelische Bodenoffensive im Gazastreifen deutet sich an, Leichen von 1500 Hamas-Kämpfern gefunden

Folgt auf die Terrorangriffe der Hamas nun eine Bodenoffensive der Israelis im Gazastreifen? Darauf deutet eine gewaltige Mobilmachung hin. Den Gaza-Grenzzaun hat die israelische Armee am Dienstag offenbar wieder unter seine Kontrolle gebracht.

Tel Aviv – Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben den Grenzzaun zum Gazastreifen wieder unter seine Kontrolle gebracht. In die Abschnitte, in denen Hamas-Kämpfer durchgebrochen seien, würden Minen gelegt, teilte Daniel Hagari, der Sprecher des Militärs, Dienstag früh im Armee-Radio mit. Seit Montag gebe es keine neue Infiltration aus dem Gazastreifen. Zudem wurde der Fund von rund 1500 getöteten Hamas-Kämpfern in Israel gemeldet. Zu Gerüchten, dass bewaffnete Kämpfer Tunnel nutzten, um auf israelisches Territorium zu gelangen, sagt Hagari, das Militär habe keine solchen Erkenntnisse.

Etwa 1500 Leichen von Hamas-Kämpfern wurden in Israel und rund um den Gazastreifen gefunden. Sprecher der israelischen Armee

300.000 Reservisten mobilisiert, Bodenoffensive deutet sich an

Nach den verheerenden Angriffen von Hamas-Terroristen auf Israel mehren sich Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. Israel ordnete die komplette Abriegelung des nur 40 Kilometer langen und sechs bis zwölf Kilometer breiten Gebietes an, während die Armee 300.000 Reservisten mobilisiert. "Was die Hamas erleben wird, wird hart und fürchterlich sein. Wir sind erst am Anfang", hatte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gesagt und Rache geschworen.

Israels Armee griff bei ihren Gegenschlägen nach den Terrorattacken der Hamas in Israel weiterhin Ziele militanter Palästinenser im Gazastreifen an. Die Stellungen seien aus der Luft und von Schiffen aus attackiert worden, teilte die Armee am späten Montagabend mit. Das Militär habe unter anderem Waffenlager, Tunnel und eine Hamas-Kommandozentrale in einer Moschee bombardiert. Außerdem sei ein Treffpunkt und Wohnhaus von Mitgliedern des Islamischen Jihads getroffen worden, hieß es weiter.

Rund 260 Personen wurden beim Angriff der Hamas auf ein Festival getötet. © SOUTH FIRST RESPONDERS / AFP

Auch im Westjordanland gab es wieder Auseinandersetzungen mit Toten. Bei Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften wurden am Montag nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah drei Palästinenser getötet. Auch an Israels Nordgrenze zum Libanon gab es Gefechte, was die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts verstärkte. Israelische Soldaten hätten mehrere Bewaffnete erschossen, die nach Israel vorgedrungen waren, teilte das israelische Militär mit. Die wie die Hamas mit dem Iran verbündete Schiitenorganisation Hisbollah dementierte eine Beteiligung und feuerte als Vergeltung mehrere Raketen auf Israel ab. Später bekannten sich die radikal-islamischen Al-Quds-Brigaden zu dem Angriff auf Israel.

Möglicherweise auch drei Österreicher von Hamas entführt

Beim Großangriff der Hamas auf Israel sind möglicherweise auch drei Österreicher entführt worden. Es handle sich um österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger, die sich unabhängig voneinander im Süden Israels aufgehalten hatten, teilte das Wiener Außenministerium Dienstagfrüh mit. Allerdings sei die Lage vor Ort sehr unübersichtlich, eine offizielle Bestätigung gebe es noch nicht, hieß es.

Israels Armee hat die Menschen im Land angewiesen, sich mit ausreichend Nahrung, Wasser und Medikamenten einzudecken. Die Vorräte sollten mindestens 72 Stunden reichen, teilte das Militär am Montag mit. Israelische Medien zufolge waren die Supermärkte anschließend voll mit Leuten, viele Regale jedoch leer. Die Armee betonte daraufhin, es habe sich lediglich um eine Erinnerung an eine standardmäßige Empfehlung und keine neue Anweisung gehandelt.

Krisentreffen der EU-Außenminister am Dienstag Die EU-Außenminister beraten wegen der Nahost-Gewalteskalation am Dienstag bei einem Krisentreffen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte am Montag auf X (ehemals Twitter) an, er habe für Dienstag ein Krisentreffen einberufen, um die Situation in Israel und in der Region zu besprechen. Das Treffen soll zum Teil als Videokonferenz ab 16 Uhr stattfinden. Mehrere EU-Minister, darunter auch der österreichische Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP), sind am Dienstag in Maskat, um in Omans Hauptstadt am Ministertreffen der EU mit dem Golfkooperationsrat teilzunehmen.

US-Außenminister Antony Blinken sprach unterdessen in einem Telefonat mit seinem israelischen Amtskollegen Eli Cohen über die Unterstützung der USA für Israel. Blinken habe die Bemühungen der USA bekräftigt, die sofortige Freilassung der Geiseln sicherzustellen, teilt das US-Außenministerium mit. Blinken sprach demnach auch mit der französischen Außenministerin Catherine Colonna, beide hätten erneut die Angriffe der Hamas verurteilt.

Dichter Rauch über Gaza-Stadt: Israel hat die militärische Kontrolle über die Regionen im Süden entlang des Gazastreifens zurückerobert. © MAHMUD HAMS

Die USA werden nach Angaben des US-Präsidialamtes keine Bodentruppen in Israel einsetzen, sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby. Die US-Regierung erwarte zusätzliche Sicherheitsanfragen aus Israel und werde versuchen, diese so schnell wie möglich zu erfüllen. Es stehe außer Frage, dass der Iran in gewissem Maße an der Unterstützung der Hamas beteiligt sei, aber die USA hätten keine konkreten Beweise dafür gesehen, dass der Iran direkt an der Planung des aktuellen Angriffs mitgewirkt habe. US-Präsident Biden will am Dienstag um 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) eine Ansprache zur Situation in Israel halten.

Zunächst keine Sonderausreisemöglichkeiten für Österreicher Während etwa Ungarn und Polen Staatsbürger aus dem zum Kriegsgebiet gewordenen Israel gesondert ausfliegt, verweist Österreich auf nach wie vor bestehende reguläre Ausreisemöglichkeiten. „Noch gibt es Linienflüge, noch sind die Grenzübergänge zu Jordanien offen", erklärte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Montag im Ö1 „Morgenjournal". Der Flugverkehr mit Israel erlahmte unterdessen. Die meisten Airlines haben Israel-Flüge nach dem Großangriff der Hamas und weiterer militanter Palästinenser-Gruppen vorerst eingestellt. Die AUA fliegt in Israel ausschließlich Tel Aviv an. Auf APA-Anfrage teilte die Fluggesellschaft mit, dass die regulären Flüge der AUA, sowie der weiteren Gesellschaften der Lufthansa-Gruppe, „aufgrund der sich weiterhin unklar entwickelnden Situation" bis einschließlich Samstag, 14. Oktober, ausgesetzt werden. Rund 8000 Österreicherinnen und Österreicher leben in Israel, mehr als 200 seien als Reisende gemeldet. Die österreichischen Behörden versuchen, „mit allen Kontakt zu halten", so Schallenberg, der betonte, dass ein mobiles Krisenteam des Außenministeriums nach Tel Aviv unterwegs sei, um die österreichische Botschaft in Israel zu verstärken. Auch sei ein Krisenteam am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv im Einsatz. Schallenberg appellierte an alle sich in Nahost aufhältigen Österreicher, die Nachrichten zu verfolgen und den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten.

