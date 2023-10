Israels Militär ging gegen Eindringlinge aus dem Libanon vor, Gazastreifen abgeriegelt

Nach einem Großangriff der radikalislamischen Hamas riegelt Israel den Gazastreifen ab. Die Armee verkündete außerdem, die Kontrolle jener Orte zurückerlangt zu haben, die Hamas-Kämpfer angegriffen haben. Die EU-Außenminister treffen sich angesichts der Entwicklungen am Dienstag zu einem Krisentreffen.

Tel Aviv – Israels Armee hat am Montag nach eigenen Angaben mehrere bewaffnete Verdächtige erschossen, die vom feindlichen Nachbarland Libanon aus nach Israel vorgedrungen waren. Man suche nach weiteren Verdächtigen, teilte das Militär mit. Nach israelischen Medienberichten kam es zu Schusswechseln. Das israelische Fernsehen berichtete, Einwohner im Norden des Landes seien angewiesen worden, in Schutzräumen zu bleiben. Die Hisbollah bestritt eine Operation auf israelischem Boden.

Einem israelischen TV-Bericht zufolge wurden mindestens zwei Eindringlinge getötet. Einem Radiobericht zufolge geschah das Eindringen offenbar im mittleren Teil der Grenze zwischen Israel und dem Libanon.

Die eng mit dem Iran verbündete Schiitenorganisation Hisbollah hatte am Sonntag die Verantwortung für einen Raketenbeschuss aus dem Südosten Libanons auf israelisches Grenzgebiet übernommen. Auch am Montag gab es im Norden Israels erneut Raketenalarm.

Was die Hamas erleben wird, wird hart und fürchterlich sein. Wir sind erst am Anfang. Benjamin Netanyahu, Ministerpräsident

Israels Antwort auf die Angriffe der radikal-islamischen Hamas und anderer militanter Palästinenser-Gruppen wird nach den Worten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu den Nahen Osten verändern. Er sprach am Montag vor Bürgermeistern von Grenzstädten zum Gazastreifen, wie sein Büro mitteilte. Die Ankündigung führte Netanyahu nicht näher aus. "Wir werden den Nahen Osten verändern", sagte Netanyahu. „Was die Hamas erleben wird, wird hart und fürchterlich sein“, fügte er hinzu. Er betonte: „Wir sind erst am Anfang.“

Israel erlangt Kontrolle über angegriffene Orte zurück

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die vollständige Kontrolle in den von der Hamas angegriffenen Orten zurückerlangt. "Wir haben die Kontrolle über die Orte", sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Montag über die südisraelischen Gebiete in der Nähe des Gazastreifens. Allerdings könnten sich noch "Terroristen" in der Region aufhalten. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant ordnete die totale Blockade des Gazastreifens an.

Demnach soll der Küstenstreifen "keinen Strom, keine Nahrungsmittel, keinen Treibstoff" mehr erhalten. Die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation Hamas hatte am Samstagmorgen einen Großangriff auf Israel gestartet und war mit hunderten Kämpfern in das Land eingedrungen. Am Montagmorgen hatte die israelische Armee zunächst mitgeteilt, es gebe noch "zwischen sieben und acht" offene Kampfschauplätze im Grenzgebiet zum Gazastreifen, an denen weiterhin gekämpft werde.

📽 Video | Totalblockade des Gazastreifens

Krisentreffen der EU-Außenminister am Dienstag zu Nahost-Eskalation Die EU-Außenminister beraten wegen der Nahost-Gewalteskalation am Dienstag bei einem Krisentreffen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte am Montag auf X (ehemals Twitter) an, er habe für Dienstag ein Krisentreffen einberufen, um die Situation in Israel und in der Region zu besprechen. Das Treffen soll zum Teil als Videokonferenz ab 16.00 Uhr stattfinden. Mehrere EU-Minister, darunter auch der österreichische Ressortchef Alexander Schallenberg (ÖVP), sind am Dienstag in Maskat, um in Omans Hauptstadt am Ministertreffen der EU mit dem Golfkooperationsrat teilzunehmen. Die EU sei in engem Austausch mit ihren Partnern, um zu helfen und die Situation zu deeskalieren, erklärte ein Sprecher der Europäischen Kommission am Montag in Brüssel. Borrell habe sich unter anderen mit israelischen, ägyptischen und palästinensischen Vertretern sowie mit den Außenministern der USA, Deutschlands oder Italiens beraten. Das informelle Außenministertreffen am Dienstag solle die Auswirkungen des bisherigen Geschehens und die weiteren Schritte der Europäischen Union diskutieren. Eine Sprecherin betonte, die EU habe palästinensische Hilfsorganisationen unterstützt, aber niemals direkt oder indirekt die Hamas oder andere palästinensische Terrororganisationen. Die Prioritäten seien mit den Mitgliedstaaten festgelegt worden. Israel habe das Recht, sich gemäß internationalem Recht zu verteidigen. Der Umfang der Attacken von Hamas sei "beispiellos".

Ein israelischer Militärsprecher erklärte, es sei die Hamas, die selbst bei dem Großangriff am Samstag die Übergänge nach Israel zerstört habe. Ein Grenzverkehr sei daher gegenwärtig ohnehin nicht möglich. Man werde sich auch mit dem Wiederaufbau nicht beeilen.

Parlament, IKG und IGGÖ verurteilen Hamas-Angriff Das Parlament, die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) und die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) haben den Großangriff der Hamas auf Israel scharf verurteilt. Die Mitglieder der Präsidialkonferenzen von Nationalrat und Bundesrat verurteilten am Montag den Terror der Hamas ebenso "aufs Schärfste" und forderten die bedingungslose Freilassung aller Geiseln. Ab Montagabend wird das Parlament für drei Tage in den Farben der israelischen Fahne bestrahlt. In einer gemeinsamen Aussendung erklärten sie: "Das österreichische Parlament bekundet seine uneingeschränkte Solidarität mit Israel und dessen Bevölkerung. Es spricht den Opfern und deren Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus." Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch forderte unterdessen eine Erhöhung des internationalen Drucks auf allen Ebenen, um zur Befreiung der verschleppten Kinder, Frauen, Männer und auch hochbetagter Menschen in den Händen der Terroristen beizutragen. "Das Einfrieren der Zahlungen aus Österreich in die Palästinensergebiete sind dabei ein wichtiger Schritt", so Deutsch. Deutsch lobte die "überwältigenden" Solidaritätsbekunden aus ganz Österreich. In Bezug auf die pro-palästinensischen Kundgebungen meinte er: "Die wenigen, die auf den Straßen Wiens die Sadisten aus dem Gazastreifen und die Hunderten Toten in Israel feiern, sind nicht Österreich. Sie sind niederträchtig und es gilt, gegen Terror-Fans mit allen Möglichkeiten, die der Rechtsstaat bietet, vorzugehen." Für Mittwochabend ist eine öffentliche Gedenkzeremonie in der Wiener Innenstadt geplant. Zuvor hatte auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich bereits zu einem Ende der Gewalt im Nahen Osten sowie der "Gewaltverherrlichung" auf Österreichs Straßen aufgerufen. Gegenüber der "Presse" verurteilte der IGGÖ-Präsident Ümit Vural auch die "Brutalität und Gewalt" der Hamas als "absolut inakzeptabel und aufs Schärfste abzulehnen". Das für den islamischen Religionsunterricht zuständiges Schulamt der IGGÖ hat zudem Hinweise an Lehrerinnen und Lehrer übermittelt, wie mit dem Thema sensibel und verantwortungsbewusst umgegangen werden soll.

In der israelischen Küstenstadt Tel Aviv, in Jerusalem und anderen Städten Israels gab es am Montag wieder Raketenalarm. Es gab zunächst keine Angaben zu möglichen Verletzten. Das israelische Fernsehen berichtete, eine Rakete sei auf offenem Gebiet nahe Tel Aviv eingeschlagen. In Jerusalem waren Explosionen zu hören, die entweder von Raketeneinschlägen oder der Luftabwehr stammen könnten. Militante Palästinenser haben seit Samstag Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert. Die meisten davon zielten auf die Grenzorte zum Gazastreifen.

Vier israelische Geiseln bei Israels Angriffen auf Gaza getötet

Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen in Reaktion auf die massiven Angriffe militanter Palästinenser auf Israel mit Raketen und am Boden im Süden des Landes sollen nach palästinensischen Angaben auch vier israelische Geiseln getötet worden sein. Dies teilte ein Sprecher der Qassam-Brigaden, dem bewaffneten Flügel der islamistischen Hamas, am Montag mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

"Die Bombardierung des Gazastreifens in der Nacht und heute führte zur Tötung von vier Gefangenen des Feindes und deren Entführern", sagte Qassam-Brigaden-Sprecher Abu Ubaida. Ein Sprecher der israelischen Armee teilte mit, man sei sich der Berichte bewusst und prüfe sie. Die Hamas hatte am Samstag bei einem Großangriff auf das israelische Grenzgebiet unter Zivilisten das schlimmste Blutbad seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Dabei wurden mindestens 700 Menschen getötet und rund 2400 weitere verletzt. Mehr als 100 Israelis wurden in den Gazastreifen verschleppt. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Ausweitung des Nahost-Konflikts könnte Inflation im Euroraum anheizen Ein Übergreifen des neu entflammten Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Hamas auf andere Staaten könnte einem EZB-Währungshüter zufolge die Inflation im Euroraum anheizen. "Wenn der Konflikt den Ölpreis über längere Zeit deutlich in die Höhe treibt, wäre das natürlich ein neuer Aufwärtsschock für die Inflation", sagte der niederländische Notenbankchef Klaas Knot am Montag. Knot erwarte keine dauerhaften Auswirkungen auf den Ölpreis, wenn es weiterhin ein regionaler Konflikt bleibe: "Aber das könnte sich ändern, wenn andere große Staaten in der Region darin verwickelt werden", fügte das EZB-Ratsmitglied hinzu. Anleger versuchten derzeit noch einzuschätzen, welche Auswirkungen die Kämpfe auf die weltweite Ölversorgung hätten, hieß es bei Analysten. Entscheidend sei dabei, ob andere Länder in der wichtigen Ölförderregion in den Konflikt hineingezogen würden. "Wenn Iran auf den Plan tritt, sind bis zu drei Prozent der globalen Ölversorgung in Gefahr", sagte Energiemarkt-Spezialist Saul Kavonic. "Und wenn sich die Kämpfe auch auf die für den Öltransit wichtige Straße von Hormus ausweiten, dann reden wir von etwa 20 Prozent."

Dichter Rauch über Gaza-Stadt: Israel hat die militärische Kontrolle über die Regionen im Süden entlang des Gazastreifens zurückerobert. © MAHMUD HAMS

Der Überfall der Hamas war der schwerste Angriff auf Israel seit dem Yom-Kippur-Krieg vor genau 50 Jahren. Die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation hatte ihren Großangriff am Samstagmorgen überraschend gestartet. Sie schoss Tausende Raketen auf Israel ab und drang nach Angaben der israelischen Armee mit schätzungsweise tausend Kämpfern in israelisches Staatsgebiet ein.

Die Hamas-Kämpfer töteten und verschleppten in Israel Zivilisten und Soldaten. Nach vorläufigen Angaben wurden auf israelischer Seite mehr als 700 Menschen getötet und mehr als 2.100 weitere verletzt. Israel reagierte mit Bombardements Hunderter Ziele im Gazastreifen. Dort gab es nach Angaben der örtlichen Behörden bisher knapp 560 Tote und 2.900 Verletzte. Es herrscht große Sorge um das Schicksal von mehr als 100 Israelis, die in den Gazastreifen verschleppt worden sind.

EU setzt Zahlungen an Palästinenser aus Die Europäische Union setzt nach Angaben von EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi alle Zahlungen an die Palästinenser aus. Alle Projekte seien auf dem Prüfstand, sagte er am Montag.

123.000 Menschen im Gazastreifen vertrieben

Seit Beginn des massiven Großangriffs der radikal-islamischen Hamas und anderer militanter Palästinenser-Organisationen auf Israel sind nach UNO-Angaben im Gazastreifen mehr als 123.000 Menschen vertrieben worden. Mehr als 123.538 Menschen hätten ihre Häuser "aus Angst, aus Sorge um ihren Schutz und wegen der Zerstörung ihrer Häuser" verlassen, erklärte das UNO-Büro für humanitäre Angelegenheiten (OCHA) am Montag. Die Kämpfe gingen auch zwei Tage nach dem Großangriff weiter.

Die israelische Luftwaffe bombardiere sieben bis acht Stellen außerhalb des Gazastreifens. "Es dauert länger als erwartet, die Dinge wieder in eine defensive Sicherheitslage zu bringen", räumte Oberstleutnant Richard Hecht am Montag ein.

Man habe unter anderem im Gazastreifen ein Gebäude angegriffen, in dem Angehörige der Hamas untergebracht waren, teilten Israels Verteidigungskräfte (IDF) am frühen Montagmorgen in ihrem Kanal im Nachrichtendienst Telegram mit. Zugleich seien mehrere Kommandozentralen der Hamas attackiert worden, darunter eine von Mahmad Kashta, einem hochrangigen Angehörigen der Marine. Die IDF habe ferner eine operative Einrichtung der Hamas ins Visier genommen, die sich in einer Moschee in der Stadt Jabalia befunden habe, hieß es.

Ein Palästinenser läuft bei einem Luftschlag um sein Leben. Israel will eine Totalblockade des Gazastreifens durchführen. © MOHAMMED ABED

Israel habe im Süden rund 100.000 Reservisten zusammengezogen, erklärte ein Sprecher der israelischen Streitkräfte in der Nacht auf Montag. Insgesamt mobilisierte Israel bisher 300.000 Reservisten. Dies sei die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit, bestätigte ein Armeesprecher am Montag. Die Aufgabe sei, dass die Hamas am Ende des Krieges militärisch nicht mehr in der Lage sein werde, Israelis zu bedrohen. Zugleich werde man dafür sorgen, dass die Hamas den Gazastreifen nicht mehr regieren könne.

Keine Einigung bei Sondersitzung der UNO

Der Weltsicherheitsrat konnte sich bei einer Dringlichkeitssitzung auf keine einmütige Verurteilung der Hamas verständigen. Zahlreiche Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats verurteilten bei einer Dringlichkeitssitzung am Sonntag in New York den massiven Angriff der Hamas. Die Reaktion erfolgte jedoch nicht einstimmig, wie der US-Botschafter bei der UNO, Robert Wood, nach der Sitzung betonte. "Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, welche die Angriffe der Hamas verurteilt haben. Aber es sind offensichtlich nicht alle", erklärte Wood, ohne Staaten namentlich zu nennen.

📽 Video | Kampf gegen Hamas wird fortgeführt

China, generell ein Verbündeter Russlands im Sicherheitsrat, hatte sich offen für eine nicht bindende Stellungnahme gezeigt. Es sei ungewöhnlich, dass der Sicherheitsrat nichts sage, erklärte Chinas UNO-Botschafter Zhang Jun nach dem Treffen. Zuvor hatte er betont, dass China "alle Angriffe auf Zivilisten" verurteile. Zugleich forderte er Friedensverhandlungen mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung.

Palästinenser kämpfen gegen Israelis. © JAAFAR ASHTIYEH

Zuvor hatten die USA den UNO-Sicherheitsrat zu einer geschlossenen Reaktion gegen den Hamas-Angriff auf Israel aufgerufen. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen zog der Sicherheitsrat keine gemeinsame Erklärung in Betracht, geschweige denn eine verbindliche Resolution. Einige von Russland angeführte Mitglieder hofften demnach auf einen umfassenderen Schwerpunkt als die Verurteilung der Hamas. "Meine Botschaft war, die Kämpfe sofort zu beenden und zu einem Waffenstillstand und sinnvollen Verhandlungen überzugehen, wie es seit Jahrzehnten verkündet wird", erklärte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja.

Iran bestreitet Verbindung zu Angriffen

Der Iran bestritt unterdessen jegliche Verbindung zu den Anschlägen in Israel. "Wir unterstützen Palästina nachdrücklich, aber wir sind nicht an der palästinensischen Antwort beteiligt, da diese nur von Palästina selbst getroffen wird", erklärt die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen. "Die entschlossenen Maßnahmen Palästinas sind eine völlig legitime Verteidigung gegen sieben Jahrzehnte unterdrückerischer Besatzung und die abscheulichen Verbrechen des illegitimen zionistischen Regimes." Der Erfolg der Hamas-Operation sei dem Überraschungsmoment zu verdanken, was sie zum "größten Versagen" der israelischen Sicherheitsorganisationen mache.

Österreich verstärkt Überwachung israelischer Einrichtungen Wegen der Gewalteskalation im Nahost-Konflikt ist die Überwachung israelischer Einrichtungen in Österreich verstärkt worden. Der verstärkte Schutz sei angeordnet und bereits Stunden nach Beginn des Großangriffs militanter, islamistischer Palästinenser aus dem Gazastreifen auf Israel Samstag früh eingeleitet worden, hieß es aus dem Innenministerium. Der Verfassungsschutz stehe in engem Kontakt mit europäischen und israelischen Sicherheitsbehörden. „Der Verfassungsschutz geht konsequent gegen jede Form von islamistischen Extremismus und Terrorismus vor. Er bekämpft aber auch jene, die diesen Terrorismus und seine schrecklichen Taten finanzieren, bzw. versuchen zu legitimieren“, wurde Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer Presseerklärung zitiert.

Auch US-Staatsbürger unter Opfern

Bei dem Großangriff sind vier US-amerikanische Staatsbürger gestorben. Dies hätten Vertreter aus Kreisen der nationalen Sicherheit und des Außenministeriums in einer Lagebesprechung für Mitglieder des US-Senats bestätigt. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch weiter steige.US-Präsident Joe Biden hat seit Beginn der Angriffe am Samstag mehrfach unterstrichen, dass die Vereinigten Staaten fest an der Seite Israel stünden. Am Sonntag hatte das Verteidigungsministerium gemeldet, dass ein Flugzeugträger, Kriegsschiffe und mehrere Kampfflugzeuge ins östliche Mittelmeer nahe Israel verlegt werden. Außerdem werde Israel unter anderem mit Munition unterstützt.

Die israelische Armee will den Gazastreifen dem Erdboden gleichmachen und flog auch in der Nacht wieder massive Angriffe. © MOHAMMED ABED

USA verstärkt Militärpräsenz

Die US-Regierung kündigte infolge des Großangriffs Munitionslieferungen für die israelische Armee an und verstärkte ihre Militärpräsenz in der Region. In einem Telefonat versicherte US-Präsident Joe Biden dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, die USA stünden "felsenfest und unumstößlich" an der Seite ihres Verbündeten Israel.

Die Hamas verurteilt die Entsendung von US-Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen in die Region sowie die Lieferung von US-Munition an Israel. Die Ankündigung der USA sei eine "tatsächliche Beteiligung an der Aggression gegen unser Volk", sagt der Hamas-Sprecher Hazem Kassem. Die Gruppe werde sich nicht einschüchtern lassen.

Hisbollah solidarisiert sich mit Hamas

Die Schiitenorganisation Hisbollah bekundete ihre Solidarität mit der Hamas. "Unsere Herzen, Seelen, Raketen und Gewehre sind mit euch, denn wir sind der Widerstand, der ursprünglich um Palästinas und der Al-Aqsa willen existierte", sagte der hochrangige Hisbollah-Beamte Hashim Safieddine.

📽️ Video | Analyse: Lage in Israel

Irans Präsident Ebrahim Raisi sprach mit Hamas-Führer Ismail Haniyeh. Getrennt davon telefonierte Raisi auch mit dem Anführer der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad, Siyad al-Nakhala, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna am Sonntag berichtete. Zum Inhalt der Gespräche wurde zunächst nichts bekannt.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ruft nach einem Treffen mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, zu einem Ende der Kämpfe in Israel auf. Diese müssten schnell beendet werden, sagte Lawrow am Montag in Moskau. Er sei sich sicher, dass Russland und die Arabische Liga dazu beitragen könnten, das Blutvergießen zu beenden. Gheit sagte, dass die Gewalt weitergehen werde, solange die Palästina-Frage ungelöst bleibe.

Auch der Kreml äußert sich. "Wir beobachten mit großer Sorge, was rund um Israel, im Nahen Osten, passiert", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. Es bestehe die Möglichkeit einer Ausweitung der Eskalation in der Region, fügte er hinzu und rief beide Seiten zum Einstellen der Gefechte auf.

Internationale Beobachter hingegen werfen Russland vor, die Kämpfe in Israel für seinen eigenen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausnutzen zu wollen. So hatte das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) am Samstag geschrieben, der Kreml werfe dem Westen in einer Informationskampagne vor, die Konflikte im Nahen Osten zugunsten der Unterstützung für die Ukraine vernachlässigt zu haben. (TT.com, APA)

