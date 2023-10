Nach Großangriff der Hamas mindestens 700 Tote in Israel, über 400 in Gaza

Nach einem Großangriff der radikalislamischen Hamas, schlägt Israel mit voller Härte zurück. Die Hisbollah greift vom Libanon aus in das Geschehen ein. Nun hat Israels Sicherheitskabinett den Kriegszustand erklärt. Es gibt hunderte Todesopfer auf beiden Seiten.

Tel Aviv – Das Sicherheitskabinett in Israel hat den Kriegszustand ausgerufen. Dies teilte am Sonntag das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit. Nach den schwersten Angriffen der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas nahm Israel den Gazastreifen massiv unter Beschuss. Dort kamen laut palästinensischen Behörden mindestens 413 Menschen ums Leben. Die Zahl der Todesopfer in Israel lag dortigen Medienangaben zufolge bei mindestens 700.

Mehr als 2000 weitere seien verletzt worden, teilte das Pressebüro der israelischen Regierung am Sonntag auf Facebook mit. Das Gesundheitsministerium in dem Palästinensergebiet meldete seinerseits mindestens 2200 Verletzte im Gazastreifen.

Die islamistische Hamas hatte am Samstag von Gaza aus überraschend Israel angegriffen. Bewaffnete Palästinenser drangen über Land, See und Luft in das Land vor. Die von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Palästinenserorganisation feuerte zudem seither Tausende Raketen auf Israel ab. Das Land reagierte mit Gegenangriffen.

📽️ Video | Wieder Raketenangriffe auf Israel

Medienberichten zufolge handelt es sich bei einem großen Teil der Toten in Israel um Zivilisten, die von den militanten Palästinensern erschossen wurden. Laut Rettungssanitätern wurden am Sonntag weitere Opfer in vom israelischen Militär wieder unter ihre Kontrolle gebrachte Ortschaften gefunden. Unterdessen suchte das Militär weiter nach palästinensischen Angreifern.

Mehr als 100 Israelis wurden nach offiziellen Angaben Israels in den Gazastreifen verschleppt. Es wird erwartet, dass die Zahl noch deutlich höher liegen könnte.

Österreich verstärkt Überwachung israelischer Einrichtungen Wegen der Gewalteskalation im Nahost-Konflikt ist die Überwachung israelischer Einrichtungen in Österreich verstärkt worden. Der verstärkte Schutz sei angeordnet und bereits Stunden nach Beginn des Großangriffs militanter, islamistischer Palästinenser aus dem Gazastreifen auf Israel Samstag früh eingeleitet worden, hieß es aus dem Innenministerium. Der Verfassungsschutz stehe in engem Kontakt mit europäischen und israelischen Sicherheitsbehörden. „Der Verfassungsschutz geht konsequent gegen jede Form von islamistischen Extremismus und Terrorismus vor. Er bekämpft aber auch jene, die diesen Terrorismus und seine schrecklichen Taten finanzieren, bzw. versuchen zu legitimieren“, wurde Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer Presseerklärung zitiert.

Rückendeckung aus USA und Europa

Israel erhielt von Staaten wie den USA und aus Europa Rückendeckung. US-Präsident Joe Biden bekräftigte, sein Land werde Israel immer den Rücken stärken. Etliche arabische Staaten gaben Israel wegen der Siedlungspolitik vor allem im Westjordanland die Verantwortung für die Eskalation. Die Überwachung israelischer Einrichtungen in Österreich und anderen Ländern Europas wurde verstärkt. Auch in Deutschland wurde laut Innenministerin Nancy Faeser der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen verstärkt. Auch Frankreich erhöhte die Sicherheitsvorkehrungen rund um Synagogen und jüdische Schulen. In Ägypten wurden zwei israelische Touristen erschossen.

Benjamin Netanyahu, Ministerpräsident Israel Wir werden mächtige Rache für diesen schwarzen Tag nehmen. Unser Feind wird einen Preis zahlen, wie er ihn noch nie erlebt hat.

"Wir werden mächtige Rache für diesen schwarzen Tag nehmen", sagte Ministerpräsident Netanyahu. "Unser Feind wird einen Preis zahlen, wie er ihn noch nie erlebt hat." Die Hamas habe einen grausamen Krieg begonnen. "Die Hamas will uns alle umbringen. Sie ist ein Feind, der Mütter und Kinder in ihren Häusern, in ihren Betten ermordet." Ein Militärsprecher sagte, man sei im Kriegszustand. Israel könne Hunderttausende Reservisten mobilisieren und sei auch auf einen Krieg an seiner Nordfront gegen die Hisbollah vorbereitet, die wie auch die Hamas bereits mehrere Kriege gegen Israel geführt hat.

Hamas will Angriffe ausweiten

Hamas-Chef Ismail Haniyeh sagte, der Angriff werde sich auf das Westjordanland und Jerusalem ausweiten. "Dies war der Morgen der Niederlage und der Demütigung für unseren Feind, seine Soldaten und seine Siedler." Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas sagte laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa in einem Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken, dass die "Ungerechtigkeit", die den Palästinensern widerfahre, den Konflikt mit Israel zu einer "Explosion" treibe. Der Iran bezeichnete die Angriffe als Selbstverteidigung der Palästinenser und rief muslimische Länder auf, sich auf deren Seite zu stellen. Im Nahen Osten gab es Demonstrationen zur Unterstützung der Hamas. Dabei wurden israelische und US-Flaggen verbrannt.

Brasilien hat als derzeitiger Vorsitzender des UN-Sicherheitsrates eine Dringlichkeitssitzung für Sonntag einberufen. Der türkische Außenminister Hakan Fidan telefonierte mit seinen Amtskollegen aus Katar, Saudi-Arabien, Ägypten, Iran und der palästinensischen Seite. Dabei sei der Konflikt erörtert worden, hieß es. Gespräche gab es zudem unter anderem auch zwischen Saudi-Arabien und den USA sowie zwischen Ägypten, Saudi-Arabien und Jordanien.

Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit, reiste zu Gesprächen über die Eskalation im Nahost-Konflikt nach Moskau. Russland hatte dem Westen nach dem Hamas-Angriff auf Israel vorgeworfen, die Verhandlungen für eine Friedenslösung im Rahmen des sogenannten Nahost-Quartetts zu blockieren. Es seien angemessene Verhandlungen nötig, um die Schaffung eines unabhängigen Palästinenser-Staates in den Grenzen von 1967 mit einer Hauptstadt in Ost-Jerusalem zu ermöglichen. Zu den Vermittlern im Nahost-Quartett gehören die USA, Russland, die Europäische Union und die Vereinten Nationen.

Hisbollah solidarisiert sich mit Hamas

Die Schiitenorganisation Hisbollah bekundete ihre Solidarität mit der Hamas. "Unsere Herzen, Seelen, Raketen und Gewehre sind mit euch, denn wir sind der Widerstand, der ursprünglich um Palästinas und der Al-Aqsa willen existierte", sagte der hochrangige Hisbollah-Beamte Hashim Safieddine.

📽️ Video | Analyse: Lage in Israel

Irans Präsident Ebrahim Raisi sprach mit Hamas-Führer Ismail Haniyeh. Getrennt davon telefonierte Raisi auch mit dem Anführer der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad, Siyad al-Nakhala, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna am Sonntag berichtete. Zum Inhalt der Gespräche wurde zunächst nichts bekannt. (TT.com, APA)

