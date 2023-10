„Eine interessante, chaotische und schlimme Zeit“: Vorarlberger Kinderärztin über ihre Arbeit in Südafrika

Beseelt von der Motivation, all ihre Kraft als Kinderärztin in Südafrika zu bündeln, ging Irina André-Lang ihren Weg. Dieser war sehr steinig und führte nun ins Außerfern.

Höfen – Geboren in Singen am Bodensee, erwacht bei Irina André-Lang bereits in frühester Kindheit der Wunsch, als Ärztin in Afrika zu arbeiten. Sie studiert Medizin und legt damit den Grundstein für ihren Lebenstraum. Aber nur eine Woche nach ihrem Staatsexamen schlägt das Schicksal hart zu. Ihr Mann wird unheilbar krank. „Das war eine furchtbare Zeit“, blickt sie zurück.