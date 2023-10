Renault Espace fährt in neuem Format vor

Ein ausgefeiltes Hybridsystem mit 199 PS Systemleistung wurde mit einer Allradlenkung, 32 Fahrassistenzsystemen, edler Innenausstattung und modernster Multimediabedienung auf Google-Basis kombiniert. Klingt spannend, ist es und sieht auch so aus. So verdrehte die Raumkapsel in „Esprit Alpine“-Ausstattung vielen Passanten den Kopf – eher selten in dieser Fahrzeug-Kategorie. Renault hat es hervorragend verstanden, den Nutzwert des Raumgleiters zu kaschieren und ein fließend-elegantes Blechkleid kreiert.