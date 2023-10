VP-Bezirksparteitag in Kitzbühel: LA Peter Seiwald bleibt Parteiobmann

Kitzbühel – Seit 2017 führt der St. Johanner Unternehmer und Kitzbüheler Wirtschaftsbundobmann Peter Seiwald die Geschicke der ÖVP im Bezirk. Beim ordentlichen Bezirksparteitag in Kitzbühel am Freitag hat sich Seiwald der Wiederwahl gestellt. Als Gegenkandidat war Roman Thaler, Bürgermeister von Itter und AAB-Funktionä. Bei der Abstimmung der 114 Delegierten fiel die Wahl schließlich auf den neuen alten Bezirksparteiobmann: mit 63,5 Prozent ist Seiwald wiedergewählt worden. Auch für seine StellvertreterInnen gab es Zustimmung: 82,4 Prozent für Maria Theresa Jong Bauhofer, Sophie Brunner mit 82,4 Prozent, Josef Fuchs mit 86,1 Prozent und Andrea Watzl mit 77,8 Prozent.

Als Finanzprüfer in der Bezirkspartei werden in Zukunft Johann Brandstätter und Alexander Hochfilzer fungieren. Für den AAB sind Veronika Widmoser und Markus Gössl in der Bezirksparteileitung, Maria Wurzenrainer und Josef Fuchs für den Bauernbund, Mariella Sturm und Maria Braito für die Tirolerinnen in der Volkspartei, Marie-Theres Filzer und David Waltl für die JVP, Martin Aschaber und Stefan Mühlberger für den Seniorenbund und Anton Pletzer jun. sowie Stefan Monitzer für den Wirtschaftsbund. (TT.com)