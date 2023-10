„Ich denke, alle profitieren“: Dölsacher Tagesmutter gewährt Einblick in ihren Alltag

Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen steigt. Am Tag der Tagesmütter und Tagesväter gewährt eine Familie in Dölsach Einblick.

Dölsach – Der Jüngste in der Runde heute heißt Leander, seine Tagesmutter Stephanie Plankensteiner trägt den Kleinen bei sich. Stephanies Tochter Julia ist fünf Jahre alt und besucht den Kindergarten. Und dann sind da gerade auch noch Moritz und Luca in ihrem zweiten Zuhause. Luca führt in der Spielecke im Einfamilienhaus die Fahrzeuge und Bausteine vor. Moritz hat kürzlich einen Kürbis mitgebracht, groß wie ein Gymnastikball. Vor der Haustüre begrüßt dieser mit seinem geschnitzten Gesicht alle, die zum Wohnhaus in Dölsach kommen.