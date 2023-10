Mehr Bewusstsein über Licht- und Schattenseiten für KI als Schutz vor Cyber-Kriminalität

Innsbruck – Der letzte Banküberfall in Tirol liegt mehr als ein Jahr zurück, trotzdem sind fast jeden zweiten Tag die Konten von Bürgern das Ziel – von Cyber-Kriminellen, die ihre Opfer um vier- oder fünfstellige Euro-Beträge erleichtern. Die Gefahr wird durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) zunehmen. Das Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) will ein Bewusstsein für die Schattenseiten der KI schaffen, aber auch neue Möglichkeiten aufzeigen.

Beim Sicherheitsevent 2023 am Donnerstag im Innsbrucker Congress beeindruckte Gerhard Kürner, Experte für Data Science und KI, die Gäste in seinem Impulsvortrag mit dem aktuellen Stand der KI. Vor einem Jahr hätten Programme 40 bis 50 Stunden Audiomaterial von einer Person benötigt, um deren Stimme täuschend echt nachzuahmen. „Inzwischen sind es 40 Minuten“, sagte er. Und bald würden es vier Sekunden sein. Betrüger könnten so noch leichter mit Trick-Anrufen ihre Opfer täuschen. Und weil die Täter nicht mehr analog aus einer Bank stürmen, sondern im digitalen Raum verschwinden, schätzt man von Seiten der Polizei, dass die Aufklärungsquote sinken wird.