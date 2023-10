Film „The Lost King“: Eine Hobby-Historikerin spürt das Grab von Richard III. auf

In „The Lost King“ erzählt Stephen Frears feinhumorig von einem realen – und royalen – Sensationsfund.

Innsbruck – Wann sind eigentlich Filme wie „The Lost King“ aus der Mode gekommen? Bewegte Bilder mit Witz und Tiefgang, situationskomisch, geistreich, für herzhafte Lacher gut, und das meist an unerwarteter Stelle?

An Regisseur Stephen Frears ist es sicher nicht gelegen. Der Brite hat sich über Jahrzehnte wacker geschlagen und die Lichtspieltheater reihenweise mit feiner Unterhaltung beliefert. Von „Sammy und Rosie tun es“ noch im letzten Jahrhundert bis herauf zu „Florence Foster Jenkins“ in jüngeren Jahren.

Inzwischen ist Frears ein älterer Herr. Und immer noch hat er Spaß an seinem Kerngeschäft. Freilich, die Vorlage für „The Lost King“ lieferte ihm das Leben. Das schreibt die besten Geschichten. Jene des verloren geglaubten Königs hat sich tatsächlich zugetragen. Sie ist herrlich schräg und very British indeed.