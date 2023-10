Slapstick- und Satzakrobatik in der Debüt-Produktion „Die Stühle“ in der Innsbrucker BALE

Die neue Innsbrucker Bühnen-Initiative TaL – Theater am Limit debütiert mit Eugène Ionescos Farce „Die Stühle“.

Innsbruck – Innsbrucks freie Theaterszene ist um eine Initiative reicher: Der neue Verein TaL verspricht Theater am Limit – und stieß damit zuletzt offensichtlich auf großes Interesse. Alle bisherigen Vorstellungen der Debüt-Produktion „Die Stühle“ in der BALE in der Höttinger Au waren ausverkauft. Die Warteliste ist lang. Für Sonntag, 15. Oktober, wurde bereits eine Zusatzvorstellung angesetzt.