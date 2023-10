Tausend Zugvögel prallten in Chicago gegen Fenster und starben

Chicago – Rund 1000 Vögel sind binnen einer Nacht gegen die Fenster eines Kongresszentrums in Chicago geprallt und dabei ums Leben gekommen. Das sei eine außergewöhnlich hohe Zahl, berichteten mehrere US-Medien am Freitag (Ortszeit). Zwar ereigneten sich solche Tragödien jedes Jahr, insbesondere während der Herbst-und Frühjahrsmigration der Zugvögel.

In den vergangenen 40 Jahren habe das Chicagoer Naturkundemuseum Field aber noch nie eine so hohe Zahl dokumentiert, schrieb die Einrichtung am Freitag auf Instagram. "Es war einfach frustrierend", sagte Vogel-Experte David Willard der Zeitung Chicago Tribune. "Man sieht einen Rosenbrust-Kernknacker, der es bis in die peruanischen Anden geschafft hätte, wenn er nicht gegen ein Fenster in Chicago geflogen wäre." Als mögliche Gründe für den Vorfall nannte er unter anderem die beleuchteten Fenster des Kongresszentrums sowie ungünstige Wetterbedingungen.