Zivilschutz-Probealarm: 99,5 Prozent aller Sirenen in Tirol funktionierten

Innsbruck – Am Samstag fand der österreichweite Zivilschutz-Probealarm statt. Von den über 8200 österreichweiten Sirenen stand auch die Funktionsfähigkeit von 1025 Sirenen in Tirol auf dem Prüfstand – und das mit einem positiven Ergebnis: 99,5 Prozent und damit 1020 Tiroler Sirenen funktionierten.

Die Reparaturarbeiten an den schadhaften Sirenen werden umgehend in Angriff genommen. Jeweils eine Sirene in den Bezirken Schwaz, Innsbruck-Land, Landeck und Reutte sowie der Stadt Innsbruck habe nicht funktioniert, teilt das Land mit.