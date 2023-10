Roach greift nach der nächsten perfekten Tour de Tirol

Schon im Vorjahr hatte Thomas Roach alle drei Bewerbe der Tour de Tirol für sich entschieden. Und auch bei der 17. Auflage segelt der Wahl-Tiroler auf Kurs. Nach seinem Triumph beim „Söller Zehner“ am Freitag entschied er am Samstag auch den Kaisermarathon in 3:19,38 Stunden vor Dominik Matt und Andi Rieder.