Friedliche, aber lautstarke Demo gegen EU-Grenzpolitik in Innsbruck

Die Asylpolitik der EU war am Samstag Anlass für eine Demo in Innsbruck. Die Polizei war auf alles gefasst, eine Eskalation blieb aus.

Innsbruck – Ein Mann mit Mikro in der Hand spricht über Asylpolitik, darüber, dass kein Mensch illegal ist. Vor ihm am Boden liegen mehrere Transparente. Rund 100 Menschen hören ihm am Vorplatz des Landestheaters in Innsbruck aufmerksam zu. Sie sind gekommen, um an der Demo „EU tötet“ teilzunehmen.